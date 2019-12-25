Съезжий дом Московской части на Загородном проспекте стал памятником

В настоящее время в здании располагаются магазины и кафе.

Съезжий дом Московской части на Загородном проспекте, 37, обрел статус памятника регионального значения. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.

В первой трети XIX века Северная столица делилась на 11 частей. В каждой из них имелся полицейский дом – "съезжий дом".

Здание на Загородном проспекте построили в 1809 году по типовому проекту архитектора Викентия Беретти. На протяжении XIX и в начале XX веков в нем располагались полицейская и пожарная части Московской части Петербурга. А в 1917 году дом частично разгромили. После Великой Отечественной войны демонтировали каланчу и отреставрировали фасады.

В настоящее время в здании располагаются магазины и кафе.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге признаны памятником манеж и конюшни лейб-гвардии Гренадерского полка.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга