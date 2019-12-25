В Петербурге признаны памятником манеж и конюшни лейб-гвардии Гренадерского полка

В настоящее время здания находятся в собственности юридических лиц.

Манеж и конюшни лейб-гвардии Гренадерского полка на Загородном проспекте, 35, признаны региональным памятником. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга 15 октября.

Северную часть бывшей усадьбы Глебова, располагавшейся на этом участке, перестроили в казармы Лейб-гренадерского полка в 1800 году. Часть из них была временно отведена для батальона Лейб-гвардии Его Императорского Высочества Государя Наследника полка.

Здания построены на основе "образцовых" проектов казарм Семеновского полка, которые разработаны архитектором Федором Волковым.

После 1917 года постройки фуражного двора были приспособлены под жилье для гражданских лиц. В бывшем здании тира были устроены коммунальные квартиры коридорного типа, для чего в здании были возведены перегородки, устроено междуэтажное перекрытие и дополнительные лестницы, пробиты прямоугольные оконные проемы в уровне первого этажа по Загородному проспекту. Конюшни штаб-адъютантов, сарай и цейхгауз также были приспособлены под жилые помещения и находились в ведении военного ведомства. Пресс-служба КГИОП Петербурга

К 1932 году на месте бывшей деревянной конюшни устроили спортивную площадку. В годы Великой Отечественной войны в зданиях фуражного двора располагался военный госпиталь. В настоящее время они находятся в собственности юридических лиц, часть сдается в аренду.

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Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга