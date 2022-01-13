КГИОП не признал бани братьев Недлер объектом культурного наследия

Здание 1902 года постройки просили сохранить градозащитники.

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) не стал включать в список объектов культурного наследия здание "Торговые бани братьев Н.Г. и В.Г. Недлер" на проспекте Обуховской Обороны.

"Памятником (объектом культурного наследия) здание никогда не было. Три года назад было установлено отсутствие у этого здания архитектурной ценности и признан допустимым его демонтаж"

пресс-служба КГИОП

Здание демонтируют в целях размещения моста через реку Нева в створе Большого Смоленского проспекта – улицы Коллонтай.

Отметим, что это единственная сохранившаяся постройка, спроектированная архитектором Александром Ольховским в Санкт-Петербурге.

Ранее Piter.TV сообщал, что исторические здания Фарфоровского поста передвинут из-за ВСМ.

Фото: Telegram-канал КГИОП