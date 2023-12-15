Исторические здания Фарфоровского поста передвинут из-за ВСМ

КГИОП внёс комплекс в реестр объектов культурного наследия.

Комплекс зданий Фарфоровского поста, которые находились под угрозой сноса для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Северной столицей и Москвой, передвинут. Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга (КГИОП) одобрил включение домов № 40, 44, 48, 54 и здания вокзала в реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения с видом "достопримечательное место".

Как сообщили в пресс-службе КГИОП, перед экспертами стояла задача обеспечить сохранение ценных исторических характеристик территории Фарфоровского поста и найти вариант её сохранения и использованияв современном виде. Сносить комлекс зданий не будут, их передвинут на 10-20 метров, чтобы разместить шесть железнодорожных путей.

Кроме того, здание вокзала и дом № 54 будут связаны подземным переходом с выходами на платформы, получится новый пассажирский комплекс. В остальных трёх домах планируют разместить административно-деловые здания служб Октябрьской железной дороги (ОЖД). Проектом будет предусмотрен их ремонт по реставрационным технологиям.

Ранее Piter.TV сообщал, что памятник Николаю Рериху открыли в Изваре.

Фото: Telegram-канал КГИОП