Пожар в Фарфоровском посту тушили 15 спасателей

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Во Фрунзенском районе днем 5 сентября произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: Фарфоровский пост, 58, поступила на пульт спасателей в 14:00. В одноэтажном здании размером 3х20 метров полыхало по всей площади. Потушили огонь к 14:29.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Обуховской Обороны полыхал туристический автобус.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком