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Пожар в Фарфоровском посту тушили 15 спасателей

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По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Во Фрунзенском районе днем 5 сентября произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: Фарфоровский пост, 58, поступила на пульт спасателей в 14:00. В одноэтажном здании размером 3х20 метров полыхало по всей площади. Потушили огонь к 14:29. 

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства случившегося уточняются. 

Ранее на Piter.TV: на проспекте Обуховской Обороны полыхал туристический автобус. 

Видео: Telegram / Петербург с огоньком 

Теги: пожар на софийской, фарфоровский пост
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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