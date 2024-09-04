На проспекте Обуховской Обороны полыхал туристический автобус

Предварительно, пострадавших нет.

В Невском районе 3 сентября произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Информация о возгорании у дома 289к1 по проспекту Обуховской Обороны поступила на пульт спасателей в 16:17. В экскурсионном автобусе YUTONG полыхал салон. Огонь ликвидировали к 16:32.

Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. Тушили пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Ранее на Piter.TV: в Невском районе Петербурга горел электросамокат.

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