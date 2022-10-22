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В Невском районе Петербурга горел электросамокат
Сегодня, 13:38
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В Невском районе Петербурга горел электросамокат

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К ликвидации огня привлекались 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

В Невском районе утром 3 сентября горело средство индивидуальной мобильности. Подробностями происшествия поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о пожаре у дома 16к2 по улице Шотмана поступила на пульт спасателей в 08:52. На улице полыхал электросамокат на площади 0,3 "квадрата". Его потушили к 09:02. 

В результате произошедшего никто не пострадал. К ликвидации огня привлекались 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее пожар произошел в ресторане на Ропшинской улице. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: горел электросамокат, улица шотмана
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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