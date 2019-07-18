В ресторане на Ропшинской улице произошел пожар

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В Петроградском районе утром 3 сентября произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: улица Ропшинская, 1/32, поступила на пульт спасателей в 10:48. В одном из ресторанов здания на кухне полыхала обстановка на площади 3 "квадрата". К 11:35 огонь локализовали.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Тушили пожар 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что из горящего дома на улице Жени Егоровой эвакуировали шесть человек.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)