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В ресторане на Ропшинской улице произошел пожар
Сегодня, 12:09
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В ресторане на Ропшинской улице произошел пожар

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По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В Петроградском районе утром 3 сентября произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: улица Ропшинская, 1/32, поступила на пульт спасателей в 10:48. В одном из ресторанов здания на кухне полыхала обстановка на площади 3 "квадрата". К 11:35 огонь локализовали. 

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Тушили пожар 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что из горящего дома на улице Жени Егоровой эвакуировали шесть человек. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: пожар в петроградском районе, ропшинская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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