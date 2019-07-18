Петербуржец два раза взломал одну и ту же машину на Ропшинской улице

В первый раз он похитил из салона 10 тыс. рублей, во второй – 3,5 тыс. рублей.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего горожанина. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража чужого имущества с причинением значительного ущерба), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 19 декабря.

Фигурант на протяжении лета этого года дважды взламывал один и тот же автомобиль Volvo, припаркованный на Ропшинской улице. Мужчина подбирал ключи, открывал водительскую дверь, после чего забирал оставленное в салоне. В первый раз он похитил 10 тыс. рублей, во второй – 3,5 тыс. рублей.

Злоумышленника задержали по фотографии: кадр сделал прохожий в момент, когда обвиняемый во второй раз покидал место преступления. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет петербуржец, похитивший у своей матери 12 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга