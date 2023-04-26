Перед судом предстанет петербуржец, похитивший у своей матери 12 тыс. рублей

Мужчина заявил ей о том, что не брал деньги.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого. Ему вменяют п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), сообщили в надзорном ведомстве 19 декабря.

Следствие утверждает, что 3 ноября фигурант путем отжатия двери проник в комнату матери, которая расположена в коммунальной квартире в доме 16 по проспекту Маршака. Мужчина похитил из ее шкафа 12 тыс. рублей и потратил их сразу же на личные нужды.

На следующее утро петербуржец заявил матери о том, что не брал деньги, а полицейским признался в содеянном. Он пообещал вернуть средства.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд города для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV