  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бухгалтер, похитившая у двух компаний свыше 17 млн рублей, осуждена в Петербурге
Сегодня, 15:28
128
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Бухгалтер, похитившая у двух компаний свыше 17 млн рублей, осуждена в Петербурге

0 0

Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении ущерба.

Прокуратура Московского района Петербурга поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ей вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере). 

По данным надзорного ведомства, суд установил, что в период с 2022 по 2024 годы фигурантка работала бухгалтером в двух ООО. Без законных оснований она перечисляла деньги организаций на подконтрольные счета по фиктивным платежным документам. Таким образом женщина похитила более 17 млн рублей. 

Виновной назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении ущерба. На средства подсудимой и недвижимость наложен арест. 

Ранее мы рассказывали о том, что транспортная полиция раскрыла кражу ноутбука за 57 тыс. рублей в Пулково. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, хищение средств
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии