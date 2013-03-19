Бухгалтер, похитившая у двух компаний свыше 17 млн рублей, осуждена в Петербурге

Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении ущерба.

Прокуратура Московского района Петербурга поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ей вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере).

По данным надзорного ведомства, суд установил, что в период с 2022 по 2024 годы фигурантка работала бухгалтером в двух ООО. Без законных оснований она перечисляла деньги организаций на подконтрольные счета по фиктивным платежным документам. Таким образом женщина похитила более 17 млн рублей.

Виновной назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении ущерба. На средства подсудимой и недвижимость наложен арест.

