Сегодня, 8:56
Транспортная полиция раскрыла кражу ноутбука за 57 тыс. рублей в Пулково

Было установлено, что потерпевшая, ожидая рейс в Дубай, оставила гаджет на скамейке.

Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Пулково раскрыли кражу ноутбука. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

В дежурную часть обратилась 34-летняя жительница Вологодской области с заявлением о пропаже устройства. Общая сумма ущерба составила 57 тыс. рублей. Было установлено, что потерпевшая, ожидая рейс в Дубай, оставила ноутбук на скамейке. Через некоторое время гаджет забрал 50-летний мигрант. После совершения преступления он улетел за границу. 

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ. Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

