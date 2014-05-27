  1. Главная
Петербуржец предстанет перед судом за кражу велосипеда в Выборгском районе
Сегодня, 15:48
72
Вину он признал и пояснил, что похитил транспортное средство для личного пользования.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего мужчины. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), рассказали в надзорном ведомстве. 

В ноябре фигурант увидел на Скобелевском проспекте велосипед, пристегнутый к металлическому ограждению тросовым замком. Обвиняемый легко вырвал его, сел на транспортное средство за 15 тыс. рублей и уехал домой. Вину он признал и пояснил, что похитил велосипед для личного пользования. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Фото: Piter.TV 

