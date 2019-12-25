  1. Главная
Квартиросъемщик обокрал жительницу Выборга на 430 тыс. рублей
Сегодня, 10:25
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Полицейские задержали подозреваемого в краже в Выборге. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В сентябре к правоохранителям обратилась женщина 1938 года рождения с заявлением о том, что в период с июля по август квартиросъемщик, который проживал в ее жилище на Пограничной улице 15 лет, похитил оттуда 60 тыс. рублей и ювелирные украшения на сумму 372,8 тыс. рублей. 

В аэропорту Пулково 16 декабря по подозрению поймали мужчину 1974 года рождения. 

Ранее на Piter.TV: женщина украла золотые ювелирные изделия на 185 тыс. рублей в Сертолово. 

Фото: Piter.TV 

