Квартиросъемщик обокрал жительницу Выборга на 430 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Полицейские задержали подозреваемого в краже в Выборге. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В сентябре к правоохранителям обратилась женщина 1938 года рождения с заявлением о том, что в период с июля по август квартиросъемщик, который проживал в ее жилище на Пограничной улице 15 лет, похитил оттуда 60 тыс. рублей и ювелирные украшения на сумму 372,8 тыс. рублей.

В аэропорту Пулково 16 декабря по подозрению поймали мужчину 1974 года рождения.

Ранее на Piter.TV: женщина украла золотые ювелирные изделия на 185 тыс. рублей в Сертолово.

Фото: Piter.TV