Рабочий попытался похитить восемь пластин бронзы с завода в Калининском районе

Фигурант хотел сдать бронзу на металлолом.

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительный акт в отношении 40-летнего жителя Ленобласти. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу), сообщили 17 декабря в надзорном ведомстве.

Отмечается, что 9 сентября рабочий, находясь на заводе, похитил восемь пластин отходов хромистой бронзы массой более 7 килограммов. В конце дня сотрудники охраны на КПП при выходе с территории заметили мужчину, одетого в объемную куртку. При досмотре обвиняемого обнаружили три пластины, которые он прикрепил скотчем к животу, еще пять пластин нашли в сумке. Фигурант хотел сдать бронзу на металлолом.

Уголовное дело направили в Калининский районный суд города для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге мужчины украли три велосипеда и сдали их в ломбард.

Фото: Piter.TV