В Петербурге мужчины украли 3 велосипеда и сдали их в ломбард

Теперь их ожидает суд.

Мужчины украли три велосипеда и сдали их в ломбард. Теперь они предстанут перед Ленинским районным судом. Об этом рассказала прокуратура Адмиралтейского района.

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение в отношении 26-летнего уроженца Челябинской области и 38-летнего уроженца Читинской области. Они обвиняются по по пп. "а,в" ч. 2 ст. 158 УК РФ.

По версии следствия, днем 12 августа 2024 года обвиняемые проникли в подъезд жилого дома 64, лит. А по Гороховой улице. На первом этаже они заметили три велосипеда, которые решили похитить. Выкатив их из подъезда, обвиняемые сразу на велосипедах направились в ломбард, где продали каждое транспортное средство за 3 тысячи рублей.

Велосипеды принадлежали жительнице дома и были пристегнуты друг к другу тросом. Ущерб составил 32 тысячи рублей.

Уголовное дело в отношении третьего соучастника выделено в отдельное производство.

Ранее ещё один петербуржец украл велосипед, чтобы кататься вокруг дачи.

Видео: прокуратура СПб