Петербуржец украл велосипед, чтобы кататься вокруг дачи

Хозяин украденной вещи оценил причиненный ущерб в 10 тысяч рублей, для него эта сумма оказалась значительной.

Молодой человек похитил велосипед, чтобы ездить по даче. Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу, рассказали в районной прокуратуре.

По версии следствия, 27 марта 2024 года обвиняемый похитил из подъезда дома 93, корп. 2 по Ленинскому проспекту велосипед. Хозяин украденной вещи оценил причиненный ущерб в 10 тысяч рублей, для него эта сумма оказалась значительной.

Обвиняемый собирался ездить на украденном велосипеде по даче и вокруг. Велосипед вернули владельцу.

Недавно в Петербурге задержали и карманника и скупщика краденого.

Фото: unsplash

