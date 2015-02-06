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В Петербурге задержали и карманника и скупщика краденого

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Карманник заключен под стражу, а скупщик краденого отпущен под подписку о невыезде. 

В Петербурге по подозрению в краже смартфона угрозыск задержал карманника и скупщика краденого. Подробности рассказали в региональном МВД.

Вечером 14 октября в полицию обратилась за помощью 19-летняя девушка. Когда она обедала в ресторане на Малой Десятинной улице, неизвестный украл у нее iPhone 13 Pro Max стоимостью 55 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

По подозрению в совершении кражи задержали 28-летнего жителя Мурино. На допросе подозреваемый признался, что похищенный смартфон  продал 29-летнему знакомому, который занимается скупкой различных товаров, в том числе с криминальным прошлым. Подельник был задержан на Московском проспекте. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).

Карманник заключен под стражу, а скупщик краденого отпущен под подписку о невыезде. 

Ранее в Сестрорецке полицейские задержали грабителя, напавшего на женщину.

Видео: МВД

Теги: карманник, кража
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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