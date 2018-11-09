Градозащитники отстояли дом №10 на Ропшинской улице

Городской суд признал здание историческим.

Петербургский суд отклонил жалобы Кадастровый палаты, КГИОП и ООО "Шелест-сквер" на решение Куйбышевского суда, а также приказал управлению Росреестра вернуть первичную дату постройки дома №10 на Ропшинской улице. Об этом 18 июля сообщили представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Компания "Шелест-сквер" собиралась снести дом и построить на его месте девятиэтажное здание. Для этого изменили дату постройки с 1895 на 1947 год. Также на этом настаивал КГИОП – его представили сообщали, что здание не является историческим, а высота девятиэтажки впишется в местность.

Куйбышевский суд со второго раза признал эти действия незаконными. Первое его решение городской суд отклонил.

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Фото: ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение / Вконтакте