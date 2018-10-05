Петербургский депутат предложил ограничить скорость самокатов и сегвеев до 15 км/ч

Иногда на них разгоняются до 80 км/ч.

Петербургский депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев обратился к начальнику ГУОБДД МВД с предложением ограничить скорость движения самокатов и сегвеев до 10-15 км/ч. Об этом сообщила пресс-служба депутата.

Нынешние правила дорожного движения признают за владельцами электрического транспорта статус пешехода. Между тем, скорость таких устройств иногда достигает 80 км/ч. А столкновения с пешеходами не считаются ДТП.

Депутату ответили, что на данный момент ведомство проводит исследования административно-правового статуса владельцев электромеханических транспортных средств.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что депутат "Справедливой России" предложила пересмотреть политику озеленения Петербурга.

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