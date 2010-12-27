Депутат "Справедливой России" предложила пересмотреть политику озеленения Петербурга

Она попросила вписать в законы о градостроении обязательный норматив на количество парков и скверов.

В четверг, 18 июля депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции "Справедливая Россия" Надежда Тихонова предложила вице-губернатору Николаю Линченко учитывать обязательные нормы по созданию парков и скверов при разработке градостроения. Об этом сообщили "ЗакС.ру".

На данный момент в законодательстве города такой норматив не прописан. Между тем, количество обязательных автостоянок и велодорожек строго регламентированы администрацией.

Прошу Вас рассмотреть возможность внесения изменений в Постановление Правительства СПб №549 в части включения парков и скверов в качестве объектов, для которых утверждаются расчетные показатели обеспеченности. Это позволит при подготовке документации по планировке территории резервировать места для парков и скверов и, как следствие, постепенно способствовать озеленению кварталов и соблюдению норматива обеспеченности населения Санкт-Петербурга территориями зеленых насаждений. - написала Надежда Тихонова

В Петербурге на горожанина приходится от 6,12 до 18 кв. метров зелени. Парки и скверы бессистемно разбросаны по городу, из-за чего в некоторых районах их много, а в некоторых – почти отсутствуют.

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Фото: assembly.spb.ru