Россияне скептически относятся к получению высшего образования

Молодые люди уверены, что образование не является основным критерием успешной карьеры.

Большинство россиян не считают образование важным для трудоустройства на высокооплачиваемую работу. По мнению жителей страны, высшее образование - необязательное условие для карьерного роста. Об этом сообщил ВЦИОМ, основываясь на результатах опроса населения.

Как во времена перестройки, так и сегодня россияне не считают, что образование оказывает существенное влияние на материальное благополучие человека, причем убежденность в этом существенно возросла комментируют эксперты

В 2019 году около 70 процентов россиян не видят влияния образование на материальное благополучие человека. Для сравнения, в 1991 году так высказывались лишь 47 процентов. Подобные размышления характерны для молодых людей. Однако, они понимают, что получить диплом - это необходимость для современной России. "Потому, что так принято" - стало ответом для 18 процентов опрошенных. 44 процента рассматривают образование как инструмент успешного трудоустройства.

Многие рассматривают образования с точки зрения личностного роста и самосовершенствования. Об этом рассказали 22 процента населения. Карьерное продвижение видят только 26 процентов.

В целом большинство россиян уверены, что высшее образование сопутствует успешной карьере и облегчает достижение жизненных целей, хотя за последние 11 лет сторонников данной точки зрения стало заметно меньше резюмируют аналитики

Специалисты добавили, что россияне считают, что образование стало менее доступным. Об этом заявили 63 процента респондентов. Около 65 процентов не думают, что ради получения диплома все средства хороши.

Ранее Piter.tv писал о том, что 77% россиян назвали регистрацию брака обязательной.

Фото: Pixabay.com