ВЦИОМ: 77% россиян назвали регистрацию брака обязательной

Необходимость регистрации наиболее актуальна для людей старше 60 лет (84%).

Большинство россиян (77%) по-прежнему придерживаются мнения о необходимости создания семьи и заключении брака. В 2017 году этот процент был практически такой же, 78%. Об этом сообщил ВЦИОМ.

Необходимость регистрации наиболее актуальна для людей старше 60 лет (84%), еще 11% придерживаются аналогичной точки зрения, но для них это не обязательное условие. Из этих 11% так считают 17% молодых людей от 18 до 24 лет и 18% от 25 до 34 лет.

Оптимальный возраст вступления в брак практически не изменился, по сравнению с 2017 годом. У большинства женщин – 24 года (в 2017 – 23 года), у мужчин – 27 лет (в 2017 и 2019).

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

Росстат: "Чаще всего люди женятся в возрасте 25-34 лет".

Видео: Piter.TV