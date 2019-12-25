В вузах России стало больше иностранных студентов

Более половины обучающихся проходят программу только на русском языке.

Большинство студентов из других стран положительно оцениои свой опыт обучения в России. Такие данные получили в ходе исследования аналитический центр ВЦИОМ и платформа "Неравнодушный человек".

В 2025 году в России обучались 414,7 тыс. иностранных студентов. По результатам опроса 87% респондентов остались довольны компетенциями преподавателей. Больше всего иностранные студенты изучают медицину в России. Особенно высокий интерес к медицинским наукам наблюдается среди студентов из Южной Азии (79%), а также Ближнего Востока и Северной Африки (по 42%). В 2026 году здравоохранение и медицинские науки выбрали 23% опрошенных.

Также с 10% до 14% выросла доля обучающихся по педагогическим направлениям. Этот выбор наиболее популярен среди студентов из стран СНГ и постсоветского пространства (22%). Студенты из стран Африки активно интересуются обществознанием и инженерными специальностями. Исследование показало, что 56% студентов учатся исключительно на русском языке, и 58% из них чувствуют себя при этом комфортно.

Ранее мы сообщали, что африканские студенты штурмуют вузы Петербурга.

Фото: Piter.TV