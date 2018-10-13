  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
11 июня, 10:36
276
nastya960
Код вставки плеера

Росстат: "Чаще всего люди женятся в возрасте 25-34 лет"

0 0

Всего в 2018 году было зарегистрировано 893 тыс. браков.

Росстат рассказал, в каком возрасте чаще всего женились россияне в 2018 году. Об этом сообщает RT.

Самый "популярный" возраст для женитьбы – 25-34 лет. В этом возрасте свой брак зарегистрировали 456,6 тыс. мужчин и 386 тыс. женщин. В 35+ женились 265,5 тыс. россиян, вышли замуж 216 тыс. россиянок.

В 2018 году в несовершеннолетнем возрасте женились 454 молодых человека, замуж вышли 4,5 тысяч девушек. С 18 до 24 расписались в ЗАГСе 170 тысяч мужчин и 285,5 тыс. женщин.

Всего в 2018 году было зарегистрировано 893 тыс. браков. Это в 1,5 раза меньше, чем в 2011 году.

Ранее Росстат назвал самые высокооплачиваемые профессии.
Видео: Piter.TV

 

Теги: браки, загс, свадьба, семья
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии