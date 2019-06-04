Больше всего получают специалисты из нефте- и газодобывающих компаний.

Росстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в России. Первое место заняли специалисты, работающие в нефте- и газодобывающих компаниях. Час их работы стоит 793 рубля. Об этом пишут "Известия".

В прошлом году сотрудники с полной занятостью отработали 1970 рабочих часов (примерно 164 в месяц) и заработали около 130 тысяч рублей.

Второе место заняли специалисты из сферы производства табачных изделий, где платят 739 рублей в час или порядка 121 тысячи рублей в месяц. Тройку лидеров замыкает производство кокса и нефтепродуктов. Здесь в среднем получают 735 рублей в час или 121 тысячу в месяц.

Кроме того, выросли заработки у тех, кто трудится в области здравоохранения и социальных услуг. В прошлом году их доходы увеличились на 23 % до 260 рублей в час и около 43 тысяч в месяц. На 18 % поднялась зарплата у специалистов из сфер рыболовства и рыбоводства. Теперь они получают 627 и 297 рублей в час соответственно (103 и 49 тысяч рублей в месяц).

Ранее Росстат назвал сферы труда с наибольшим числом безработных.

Видео: YouTube / НК РОСНЕФТЬ, Газпром нефть