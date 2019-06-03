Росстат назвал сферы труда с наибольшим числом безработных

В рейтинге лидируют сферы оптовой и розничной торговли, а также авторемонта.

Росстат составил список сфер деятельности, в которых больше всего безработных. На первом месте оказались специалисты из оптовой и розничной торговли, а также авторемонта. Данные предоставлены за первый квартал 2019 года.

Отмечается, что работу в этих сферах не могут найти более 581 тысячи человек. Кроме того, безработных много в сферах обрабатывающих производств (434 тысячи человек), строительства (282 тысячи человек), сельского, лесного хозяйства и рыбоводства (275 тысячи).

При этом меньше всего безработных оказалось среди сотрудников сфер водоснабжения, водоотведения, а также утилизации отходов — 24 тысячи человек. В общей сложности в первом квартале этого года зарегистрировано около 3,6 млн людей старше 15 лет, которые не могут найти работу.

Ранее мы писали, что реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году.

Видео: Piter.TV