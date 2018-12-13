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Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году

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По мнению экспертов, правительству не удастся до конца гора решить проблему с уровнем бедности.

Экономисты прогнозируют падение реальных доходов россиян в 2019 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на итоги прошедшего заседания экономического клуба ФБК Grant Thornton "О реальных доходах россиян".

Отмечается, что Минэкономики РФ в текущем году ожидает рост благосостояния граждан на 1%. Несмотря на предположения правительства, уровень жизни в России продолжит снижаться. Эксперты убеждены, что в текущем году не удастся выполнить цель по снижению уровня бедности.

Известно, что с 2013 года реальные доходы граждан упали на 8,3%, а за 2018 год рост благосостояния населения составил – 0,1%. Однако Росстат ранее опубликовал отчет, согласно которому падение доходов увеличилось на 2,3%. Нагоним, Майским указом президент России постановил добиться устойчивого роста доходов россиян.

Видео: Piter.TV

Теги: падение доходов, росстат, уровень бедности, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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