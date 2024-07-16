Отпевание начнется 8 мая в 11:30 в церкви Успения Пресвятой Богородицы на Северном кладбище.

На 97-м году жизни в Петербурге скончалась градозащитница Марианна Гусева. Об этом рассказали ее коллеги в tg-канале "SOS СПб СНОС".

Уточняется, что Марианна Петровна боролась за сохранение творения своего дедушки – доходного дома Басевича на Большой Пушкарской улице, 7.

Для нас было честью вместе с Марианной Петровной участвовать во всех общественных кампаниях в защиту этого памятника архитектуры. <…> Марианна Петровна ушла, не сложив оружия в борьбе за сохранение Петербурга! Вечная память. Коллеги градозащитницы

Марианну Гусеву похоронят 8 мая, отпевание начнется в 11:30 в церкви Успения Пресвятой Богородицы на Северном кладбище.

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Фото: pxhere