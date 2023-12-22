Активист Мухин задержан в Петербурге

По словам градозащитников, Мухина оштрафовали на 30 тыс. рублей по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

В Петербурге утром 21 мая задержали градозащитника Олега Мухина. Об этом сообщили в tg-канале "SOS СПб СНОС".

По словам активистов, Мухина оштрафовали на 30 тыс. рублей по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Его повторно задержали на выходе из отдела полиции. На данный момент мужчина находится в УМВД России по Василеостровскому району Петербурга.

Завтра, 22 мая, состоится заседание суда. Мухин в ноябре прошлого года провел фотосессию в защиту дома К. И. Шредера XVIII века, который снесли. Указанная статья предполагает арест сроком до 10 суток. Сегодня утром градозащитника задержали и осудили по этой же статье за защиту Ленинградского мясокомбината имени С. М. Кирова.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге новосибирского ученого Маслова приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)