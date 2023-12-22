В Петербурге новосибирского учёного Маслова приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене

Судебное заседание проводилось в закрытом режиме.

Новосибирский физик Анатолий Маслов проведёт 14 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на год по делу о государственной измене. Такое решение принял Санкт-Петербургский городской суд, рассказали в объединённой пресс-службе городских судов.

Судебное заседание проводилось в закрытом режиме. Маслову также запретили заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне на два года.

Физика обвинили в госизмене, так как, по версии следствия, он распространял секретные данные, связанные с исследованием гиперзвука.

Ранее Апелляционный военный суд утвердил приговор Дарье Треповой* (внесена в список террористов Росфинмониторинга).

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петебурга