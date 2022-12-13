Материалы дела содержат гриф "Совершенно секретно".

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело о госизмене. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Жителю Северной столицы вменяют статью 275 Уголовного кодекса РФ.Материалы дела содержат гриф "Совершенно секретно".

На данный момент известно только имя подозреваемого. Его зовут Анатолий Маслов.

Мужчину отправили под стражу, говорится в сообщении пресс-службы.

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Фото: Piter.tv