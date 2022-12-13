Суд обязал Епархию РПЦ отреставрировать храм на Загородном проспекте в Петербурге

КГИОП просил суд обязать ответчиков отреставрировать фасады здания, которое входит в состав объекта культурного наследия регионального значения "Подворье Коневецкого монастыря".

В Петербурге суд рассмотрел иск КГИОП к собственникам и законным владельцам храма на Загородном проспекте (Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной церкви (Московский патриархат)). Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

КГИОП просил суд обязать ответчиков отреставрировать фасады здания, которое входит в состав объекта культурного наследия регионального значения "Подворье Коневецкого монастыря", а также заплатить неустойку, так как работы не были выполнены до 30 июня 2022 года.

Ответчики пытались оправдаться тем, что проведением ремонтных работ должна заниматься УК, которая владеет домом с 18 июня 2014 года, у них же средств на это нет. Суд разъяснил, что отсутствие денег не освобождает от исполнения обязательств. УК должна заниматься содержанием дома и проведением текущего ремонта, реставрацию обязаны проводить собственники, отметил судья.

Суд обязал ответчиков в течение 60 месяцев (5 лет) отреставрировать указанное здание. Иначе каждый из восьми ответчиков вынужден будет заплатить 15 тысяч рублей, а далее по 30 тысяч в месяц, пока решение суда не будет исполнено.

Ранее суд обязал Русский музей отреставрировать Дворец Строгановых.

Фото: ВКонтакте/ СПб Подворье Коневского мужского монастыря.