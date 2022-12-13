Суд обязал Русский музей отреставрировать Дворец Строгановых

Музею дали 7,5 лет на ремонт и реставрацию здания.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал Русский музей отреставрировать Дворец Строгановых. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Русскому музею дали 7,5 лет на ремонт и реставрацию здания. За неисполнение решения суда музей должен будет заплатить единовременный штраф в размере 20 тысяч рублей, а затем каждый месяц еще по 25 тысяч рублей.

Напомним, в ноябре прошлого года комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) подал в суд на Русский музей в связи с тем, что согласно охранному ведомству Дворец Строгановых должны были отреставрировать к апрелю 2022-го.

Ранее мы сообщали, что на крыше дома Бадаева реставраторы нашли письмо 80-летней давности.

Фото: ВКонтакте / Русский музей