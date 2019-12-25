Градозащитники выступили против надстройки особняка Миллера на улице Якубовича

В Петербурге опасаются, что реконструкция особняка Миллера исказит его исторический облик.

Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) призвало обсудить проект приспособления сгоревшего особняка Миллера на улице Якубовича на совете по сохранению культурного наследия. Представители организации выступили против планируемой надстройки здания. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба градозащитного общества "Старый Петербург".

Пожар произошел 1 октября и уничтожил интерьеры особняка и доходного дома К. Л. Миллера. Здание, построенное по проекту архитектора Фердинанда Миллера, имеет статус регионального объекта культурного наследия.

Компания "ТАС", которой принадлежит особняк и которая связана с Захаром Смушкиным, еще до пожара подготовила проект приспособления памятника архитектуры под элитное жилье. Согласно историко-культурной экспертизе, документ предусматривает надстройку дополнительного этажа, устройство террасы со стороны лицевых фасадов и панорамного остекления для выхода на нее. Также проект включает монолитную железобетонную лестницу и два лифтовых узла.

В ВООПИК считают, что предложенные изменения могут необратимо исказить исторический облик здания. Кроме того, градозащитники опасаются, что надстройка повлияет на панораму Исаакиевского собора, который виден со стороны особняка.

Ранее мы сообщили о том, что интерьеры особняка Миллера в Петербурге восстановят по сохранившейся лепнине.

Фото: КГИОП