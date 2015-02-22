Из горящего дома на улице Жени Егоровой эвакуировали шесть человек

Предварительно, никто из них не пострадал.

В Выборгском районе днем 2 сентября произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: улица Жени Егоровой, 3к1, поступило на пульт спасателей в 13:47. В комнате пятикомнатной квартиры площадью 10 "квадратов" полыхала обстановка. Огонь локализовали к 14:25.

Из опасной зоны было эвакуировано шесть человек, предварительно, никто из них не пострадал. Тушили пожар 15 спасателей и три единицы техники.

Ранее на Piter.TV: в квартирном пожаре на улице Декабристов пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV