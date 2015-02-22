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Из горящего дома на улице Жени Егоровой эвакуировали шесть человек
Сегодня, 14:45
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Из горящего дома на улице Жени Егоровой эвакуировали шесть человек

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Предварительно, никто из них не пострадал.

В Выборгском районе днем 2 сентября произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании по адресу: улица Жени Егоровой, 3к1, поступило на пульт спасателей в 13:47. В комнате пятикомнатной квартиры площадью 10 "квадратов" полыхала обстановка. Огонь локализовали к 14:25. 

Из опасной зоны было эвакуировано шесть человек, предварительно, никто из них не пострадал. Тушили пожар 15 спасателей и три единицы техники. 

Ранее на Piter.TV: в квартирном пожаре на улице Декабристов пострадал мужчина. 

Фото: Piter.TV 

Теги: квартирный пожар, улица жени егоровой, эвакуация людей из пожара
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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