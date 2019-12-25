В квартирном пожаре на улице Декабристов пострадал мужчина

Огонь потушили до прибытия сотрудников МЧС.

В Адмиралтейском районе днем 2 сентября произошел квартирный пожар, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в трехкомнатной квартире на улице Декабристов, 13, поступила на пульт спасателей в 12:02. В комнате площадью 15 "квадратов" полыхала обстановка на площади 1 "квадрат". Огонь потушили до прибытия сотрудников МЧС.

Во время пожара пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение города. Ликвидировали горение 12 спасателей и три единицы техники. Обстоятельства случившегося уточняются.

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Фото: Piter.TV