Новая входная зона появилась в Юсуповском дворце ближе к улице Декабристов
Сегодня, 15:59
Этот вход – надстройка к имеющемуся зданию, которая выполнена в стиле усадьбы.

В Юсуповском дворце появилась новая входная зона. Расположена она ближе к улице Декабристов, передает телеканал "Санкт-Петербург" 25 ноября. 

Уточняется, что этот вход – надстройка к имеющемуся зданию, которая выполнена в стиле усадьбы. Входная зона позволит разводить потоки туристов. 

Мы принимали туристов с набережной реки Мойки, могли в этой центральной двери открыть только одну створку. <…> Туристы всегда торопятся, они всегда спешат, и у них же нет времени. Это было очень неудобно. 

Нина Кукурузова, директор Юсуповского дворца 

Кроме того, в Юсуповский дворец из Царского Села доставили на хранение портрет Александра II. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге продают самую дорогую сталинку страны с видом на Зимний дворец. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

