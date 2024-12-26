Новая входная зона появилась в Юсуповском дворце ближе к улице Декабристов

Этот вход – надстройка к имеющемуся зданию, которая выполнена в стиле усадьбы.

В Юсуповском дворце появилась новая входная зона. Расположена она ближе к улице Декабристов, передает телеканал "Санкт-Петербург" 25 ноября.

Уточняется, что этот вход – надстройка к имеющемуся зданию, которая выполнена в стиле усадьбы. Входная зона позволит разводить потоки туристов.

Мы принимали туристов с набережной реки Мойки, могли в этой центральной двери открыть только одну створку. <…> Туристы всегда торопятся, они всегда спешат, и у них же нет времени. Это было очень неудобно. Нина Кукурузова, директор Юсуповского дворца

Кроме того, в Юсуповский дворец из Царского Села доставили на хранение портрет Александра II.

