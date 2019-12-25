Пенсионерке выплатят 150 тыс. рублей после падения на скользком тротуаре на Декабристов

Женщина получила травмы.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку по обращению 71-летней горожанки. Пенсионерка 18 декабря упала на скользком тротуаре около дома 56 по улице Декабристов и получила травмы, рассказали в надзорном ведомстве.

Согласно проверке прокуратуры, падение пострадавшей произошло из-за ненадлежащей противогололедной уборки ГУДП "Центр". В целях восстановления прав пожилой женщины прокурор Адмиралтейского района направил в суд исковое заявление.

Суд признал требования обоснованными и взыскал с предприятия в пользу пенсионерки компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: упавшему на льду пожилому петербуржцу выплатят 100 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV