Упавшему на льду пожилому петербуржцу выплатят 100 тыс. рублей

Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

В прокуратуру Невского района Петербурга обратился 80-летний горожанин, который получил травму в результате падения на льду. Пенсионер пострадал 30 января прошлого года во дворе дома 26к1 по проспекту Большевиков, рассказали в надзорном ведомстве.

После падения пожилой мужчина обратился в медицинское учреждение, ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. По результатам проверки прокуратуры петербуржец упал из-за ненадлежащей уборки территории со стороны ГКУ "Жилищное агентство Невского района".

Так, прокурор района обратился с иском в суд о взыскании в пользу потерпевшего компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, пенсионеру выплатят 100 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV