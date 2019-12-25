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Упавшему на льду пожилому петербуржцу выплатят 100 тыс. рублей
Сегодня, 11:20
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Упавшему на льду пожилому петербуржцу выплатят 100 тыс. рублей

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Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

В прокуратуру Невского района Петербурга обратился 80-летний горожанин, который получил травму в результате падения на льду. Пенсионер пострадал 30 января прошлого года во дворе дома 26к1 по проспекту Большевиков, рассказали в надзорном ведомстве. 

После падения пожилой мужчина обратился в медицинское учреждение, ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. По результатам проверки прокуратуры петербуржец упал из-за ненадлежащей уборки территории со стороны ГКУ "Жилищное агентство Невского района".

Так, прокурор района обратился с иском в суд о взыскании в пользу потерпевшего компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, пенсионеру выплатят 100 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге за сутки после падения на гололеде пострадали 13 человек. 

Фото: Piter.TV

Теги: падение на льду, прокуратура петербурга, проспект большевиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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