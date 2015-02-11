В Петербурге за сутки после падения на гололеде пострадали 13 человек

Горожанам диагностировали ушибы и переломы.

За минувшие сутки на улицах Петербурга и Ленобласти пострадали 13 человек после падения на льду. Об этом пишет 78.ru.

Отмечается, что мужчина получил перелом руки на Караваевской улице, еще одна женщина сломала предплечье на Садовой улице, оттуда же госпитализировали петербуржца с переломом ноги. Ушиб головы диагностировали местной жительнице, упавшей у метро в Купчино, на проспекте Обуховской Обороны мужчина получил закрытый перелом руки. Также у пострадавших зафиксировали ушиб грудной клетки, гематому головы.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге глыба льда упала с крыши на шедшую из музея школьницу.

Фото: Piter.TV