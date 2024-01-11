В Петербурге продают самую дорогую сталинку страны с видом на Зимний дворец

Квартиру за 1,1 миллиарда рублей выставили на продажу в центре Петербурга.

На Мытнинской набережной в Санкт-Петербурге выставлена на продажу самая дорогая сталинка в России стоимостью 1,1 миллиарда рублей. Апартаменты площадью более 600 квадратных метров принадлежат бывшему заместителю генерального директора компании "Алроса" Константину Машинскому, сообщает Mash.

По данным источника, жилье занимает целый этаж и включает шесть просторных комнат. Из окон пентхауса открывается панорамный вид на Зимний дворец, Петропавловскую крепость, Дворцовый мост, Адмиралтейство, Исаакиевский собор и здание Биржи.

В апартаментах установлены панорамные окна, предусмотрены три балкона и четыре санузла. В распоряжении будущего владельца также будет место на подземной парковке.

Известно, что нынешний владелец жилья ранее стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, возбужденного в 2022 году. Однако впоследствии производство по делу было прекращено. Машинский отделался штрафом, так как не имел судимости и полностью возместил нанесённый ущерб.

В ЛДПР предложили не выделять иностранцам доли в жилье, купленном на маткапитал.

Фото: Piter.tv