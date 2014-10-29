На Северо-Западе благодаря инфраструктурным кредитам построили более 6,8 млн квадратных метров жилья

Наибольшие объёмы жилья, построенного при поддержке инфраструктурных кредитов, пришлись на Санкт-Петербург — около 3,6 млн квадратных метров.

В регионах Северо-Западного федерального округа продолжается реализация инфраструктурных проектов, финансируемых с помощью инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов. Эти механизмы позволяют одновременно развивать инженерную и транспортную инфраструктуру и стимулировать жилищное строительство.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", благодаря таким проектам в округе уже введено более 6,8 млн квадратных метров жилья. В результате реализации программ создано свыше десяти тысяч рабочих мест, а объём привлечённых внебюджетных инвестиций превысил 470 млрд рублей. Всего регионам округа одобрено финансирование для реализации 236 различных объектов и мероприятий.

Наибольшие объёмы жилья, построенного при поддержке инфраструктурных кредитов, пришлись на Санкт-Петербург — около 3,6 млн квадратных метров. В Ленинградской области введено примерно 1,3 млн квадратных метров, а в Вологодской области показатель превысил миллион квадратных метров.

Федеральные власти отмечают, что часть инфраструктурных проектов уже завершена. Речь идёт о строительстве и реконструкции дорог, социальных учреждений и коммунальных сетей. Например, в отдельных регионах появились новые подъездные дороги к промышленным площадкам, школы и детские сады, а также обновлённые тепловые сети.

Работа по программе продолжается. В настоящее время в регионах Северо-Запада реализуется около 180 проектов. Среди них — модернизация котельных, строительство очистных сооружений и создание новых транспортных связей, которые должны обеспечить развитие территорий и улучшить условия для жизни.

Реализация таких проектов ведётся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", направленного на обновление городской и коммунальной инфраструктуры, а также на поддержку жилищного строительства.

