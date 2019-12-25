В ЛДПР предложили не выделять иностранцам доли в жилье, купленном на маткапитал

В ГД считают, что важно продумать четкую регламентацию по гражданству супруга, имеющего право на долю в приобретенном жилье на маткапитал.

Первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев из ЛДПР направил письмо первому заместителю председателя российского федерального правительства Денису Мантурову с предложением ограничить возможность выделения доли в жилье, купленном с использованием денежных средств материнского капитала, иностранным гражданам. Текст соответствующего документа по СМИ распространили сотрудники пресс-службы политика.

Парламентарий из нижней палаты указал, что согласно действующему законодательству, сейчас материнский капитал предоставляется гражданам при рождении или усыновлении ребенка, также получившего российское гражданство. Средства могут быть направлены, в частности, на улучшение жилищных условий семьи. Однако при этом приобретаемое жилье должно находиться на территории нашей страны и оформляться в общую собственность родителей и детей с определением долей. В тексте отсутствуют положения, которые ограничили бы право на долю в таком помещении для супругов, не имеющих российского гражданства.

Это позволяет сделать вывод о том, что супруг лица, получившего сертификат, может иметь гражданство иностранного государства и получить долю в жилом помещении, приобретенном за счет средств материнского (семейного) капитала. Иван Сухарев, депутат ГД РФ

Политик указал на действующие ограничения в отношении граждан их государств из недружественного списка. В том числе они касаются и сделок с недвижимостью. По словам законодателя, за последние годы участились обращения к нотариусам по вопросам оформления долей в жилье, купленном с привлечением маткапитала, в том числе с участием иностранных граждан.

Маткапитал на второго ребенка предложили увеличить до 1 млн рублей.

Фото: Piter.tv