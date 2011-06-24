Маткапитал на второго ребенка предложили увеличить до 1 млн рублей

Сергей Миронов рассказал о внесенных в законопроект поправках с учетом инфляции.

Фракция "Справедливая Россия - За правду" готовит новую версию законопроекта о прогрессивной шкале материнского капитала. Депутаты из Государственной думы предлагают федеральному правительству увеличить выплаты на второго ребенка до одного миллионов рублей, на третьего - до полутора миллиона рублей. Соответствующее заявление журналистам сделал председатель партии Сергей Миронов.

С поправкой на инфляцию. И в целом утверждать концепцию прогрессивного материнского капитала, на которой наша фракция настаивает много лет... Уверен, что в таком виде эффективная демографическая программа действительно начнет работать на многодетность. Сергей Миронов, депутат РФ

Парламентарй из нижней палаты напомнил, что в предыдущей версии инициативы о прогрессивной шкале маткапитала предусматривалось повышение выплаты на вторых детей почти до 900 тысяч рублей, на третьих - до 1,4 миллиона рублей. При это стране нужны многодетные семьи. Законодатель пояснил, что именно поэтому важно обеспечить граждан государственными выплатами на второго и на третьего ребенка, с которых и начинается многодетная семья.

Предложение об отцовском капитале в Госдуме назвали удивительным.

Фото: Piter.tv