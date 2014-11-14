Предложение об отцовском капитале в Госдуме назвали удивительным

Нина Останина рассказала о том, что авторитет отца нельзя поднимать за счет статуса матери.

Семейный капитал, выплачиваемый государством, нельзя разделять на отцовский и материнский. Соответствующее заявление сделала депутат Государственной думы нина Останина в комментарии журналистам телеканала "360.ru". Парламентарий из нижней палаты объяснила, что принятый ранее закон называется "О семейном капитале". В тексте говорится о том, что отец тоже может получать материнский капитал в случае смерти или лишения прав второго родителя ребенка. Законодатели считают, что оба родителя играют одинаковую роль в воспитании малыша и несут за это ответственность.

Я против разделения на маткапитал отца и матери. Мы говорим о единой семье. Приоритет, конечно, у мамы, которая вынашивает и рожает ребенка. Мы должны действительно поставить отца на пьедестал в семье, но не надо за счет одного понижать авторитет другого. Нина Останина, депутат ГД РФ

Законодвтель заметила, что такое предложение кажется удивительным и может нанести больше вреда, чем пользы. Увеличивать отцовский авторитет в семье важно, но при помощи альтернативных инструментов. Нина Останина призвала избегать возникновения в стране такой ситуации, при которой мужчина получает отцовский капитал, а неработающая мать при этом остается без денежных средств.

Фото: Piter.tv