Госдума изучает вопрос о сокращении предельного числа сим-карт на одного человека

На начало августа 2025 года в России зафиксировали 302 млн активных сим-карт.

Госдума РФ изучает вопрос о сокращении предельного числа сим-карт на одного человека. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max.

По его словам, на начало августа 2025 года в России зафиксировали 302 млн активных сим-карт. Володин отметил, что большинство граждан высказывались с предложением снизить предельное число для человека. Он также напомнил, что в прошлом году выявили 128 млн случаев недостоверности данных абонентов.

Фото: pxhere.com