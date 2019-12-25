  1. Главная
Госдума изучает вопрос о сокращении предельного числа сим-карт на одного человека
Сегодня, 9:51
98
На начало августа 2025 года в России зафиксировали 302 млн активных сим-карт.

Госдума РФ изучает вопрос о сокращении предельного числа сим-карт на одного человека. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max.

По его словам, на начало августа 2025 года в России зафиксировали 302 млн активных сим-карт. Володин отметил, что большинство граждан высказывались с предложением снизить предельное число для человека. Он также напомнил, что в прошлом году выявили 128 млн случаев недостоверности данных абонентов.

Ранее петербургские ученые разработали систему для выявления кибератак на sim-карты.

Фото: pxhere.com

