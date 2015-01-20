Кадастровая стоимость Дома быта на Лермонтовском оказалась ниже рыночной

Здание, которое планируют снести для строительства выхода станции метро "Театральная", оценили в 419 миллионов рублей. В комитете по контролю за имуществом пояснили методику расчета.

Кадастровая стоимость Дома быта, расположенного на Лермонтовском проспекте, 1, составила 419 миллионов рублей. Как сообщает "Деловой Петербург", эта сумма почти в четыре раза уступает рыночной цене объекта, который планируется снести для возведения выхода станции метро "Театральная".

В комитете по контролю за имуществом Петербурга пояснили, что кадастровая оценка одного квадратного метра в данном здании определена в 71 тысячу рублей, тогда как реальная рыночная стоимость "квадрата" в этом районе достигает 200–300 тысяч рублей. От того, включен ли объект в специальный перечень, напрямую зависит размер налога на имущество — разница может варьироваться от 10–20 до 80–90 процентов.

При формировании перечня на 2026 год специалисты зафиксировали 104 возражения в отношении 65 объектов. Для сравнения, при подготовке аналогичных списков на 2024 и 2025 годы обращений было 56 и 37 соответственно. Эксперты связывают рост числа жалоб с недавней переоценкой кадастровой стоимости и повышением налоговых ставок.

В список объектов, оцениваемых по кадастровой стоимости, попадают бизнес-центры и торговые комплексы площадью свыше 500 квадратных метров, где не менее 20 процентов площади занято под офисы или торговлю.

Ранее мы сообщили о том, что при реставрации Елизаветинской богадельни на Васильевском острове нашли уникальную историческую живопись.

Фото: Портал Citywalls