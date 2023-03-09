При реставрации Елизаветинской богадельни на Васильевском острове нашли уникальную историческую живопись

В ходе реставрации здания бывшей домовой церкви Елизаветинской богадельни на 3-й линии Васильевского острова специалисты обнаружили под слоями штукатурки и краски большой объём исторической живописи. Уникальную находку решено раскрыть, законсервировать и музеефицировать, сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Здание, расположенное по адресу 3-я линия В.О., д. 30–32, передано Северо-Западному институту управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Реставрационные работы ведутся под контролем специалистов КГИОП. В соответствии с проектными решениями живопись будет раскрыта, законсервирована с локальным тонированием утрат.

Фото: Смольный

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что сохранение исторического наследия — один из десяти приоритетов развития Петербурга:

Обнаружение исторической живописи в здании Елизаветинской богадельни — уникальный случай. Этот памятник необходимо сохранить.

Богадельня была основана купцом Григорием Петровичем Елисеевым в память о старшей дочери Елизавете, умершей в 1849 году в возрасте 20 лет. В 1856 году здесь освятили домовую церковь во имя Святых Праведных Захарии и Елизаветы.

В строительстве и перестройках богадельни участвовали известные петербургские архитекторы — Иван Лаутер, Карл Андерсон, Николай Гребенка, Александр Бруни. В 1904 году Александр Гаммерштедт разработал проект объединения всех лицевых зданий по 3-й линии, использовав приёмы романского стиля и "кирпичного" зодчества.

В годы Первой мировой войны в здании размещался лазарет для раненых, в 1920-х — общежитие инвалидов войны имени Толмачева. В 1940-м его передали электротехникуму связи, а в годы Великой Отечественной войны здесь находилась воинская часть — здание пострадало от артобстрелов. В 1990-х электротехникум преобразовали в Колледж коммуникаций.

Разрешение на проведение реставрационных работ выдано до середины 2029 года. Проект разработан Архитектурным бюро "Студия 44", работы ведёт ООО "С-Индустрия".

