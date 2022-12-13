Вышел трейлер фильма "Живопись" с Оуэном Уилсоном

Мировая премьера состоится 7 апреля.

Компания IFC представила трейлер фильма "Живопись" режиссера Брита МакАдамса.

Сюжет рассказывает историю художника из Вермонта по имени Карл Наргл, у которого есть признание публики и популярность. Но он рискует потерять почти все, когда на его пути появляется молодая конкурентка.

Главную роль сыграл Оуэн Уилсон. Образ главного героя вдохновлен известным художником Бобом Россом. Мировая премьера фильма состоится 7 апреля.