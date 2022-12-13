Вышел трейлер фильма "Живопись" с Оуэном Уилсоном

Компания IFC представила трейлер фильма "Живопись" режиссера Брита МакАдамса.
Сюжет рассказывает историю художника из Вермонта по имени Карл Наргл, у которого есть признание публики и популярность. Но он рискует потерять почти все, когда на его пути появляется молодая конкурентка.
Главную роль сыграл Оуэн Уилсон. Образ главного героя вдохновлен известным художником Бобом Россом. Мировая премьера фильма состоится 7 апреля.Ранее Paramount Pictures выпустила первый тизер-трейлер мультфильма "Черепашки-ниндзя". Видео: YouTube / IFC Films
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