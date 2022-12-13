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Вышел трейлер фильма "Живопись" с Оуэном Уилсоном

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Мировая премьера состоится 7 апреля.

Компания IFC представила трейлер фильма "Живопись" режиссера Брита МакАдамса.

Сюжет рассказывает историю художника из Вермонта по имени Карл Наргл, у которого есть признание публики и популярность.  Но он рискует потерять почти все, когда на его пути появляется молодая конкурентка.

Главную роль сыграл Оуэн Уилсон. Образ главного героя вдохновлен известным художником Бобом Россом. Мировая премьера фильма состоится 7 апреля.

Ранее Paramount Pictures выпустила первый тизер-трейлер мультфильма "Черепашки-ниндзя". Видео: YouTube / IFC Films
Теги: живопись, оуэн уилсон, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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